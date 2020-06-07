Радий Хабиров назвал большую проблему районов Башкирии

«Один на один с бедой не оставим». Радий Хабиров в ходе рабочей поездки по Шаранскому району обсудил меры поддержки пострадавших хозяйств. На днях в результате сильных порывов ветра там снесло кровлю зданий ряда предприятий, социальных объектов и жилых домов. В маршруте Главы республики в этот день значился не только Шаранский, но и Бакалинский район. В беседе с местными главами были рассмотрены вопросы поддержки предпринимательских инициатив, развития транспортной инфраструктуры, выполнение республиканских программ по благоустройству и возведению социально значимых объектов.

Это уже второй этап производственной цепочки. Добытая на своем же карьере глина по транспортёрной ленте отправляется в цех формовки. Там прессованное сырье приобретает вид конечного продукта. Но прежде чем кирпич пойдет на стройку, его нужно еще обжечь при температуре до 1100 градусов.

Производство кирпичного сырца полностью автоматизировано. Человек следит только за технологическим процессом. Оборудование само распределяет продукцию и выбраковывает неровные изделия, которые повторно отправляются в переработку.

С продукцией предприятия и производственной цепочкой знакомят Радия Хабирова. Главу республики больше интересуют экономические показатели. Бакалинский кирпичный завод начал работать в 2013 году. Вложив около 200 миллионов рублей, инвестор реанимировал заброшенное предприятие.

Если мы производили раньше до 30 тысяч кирпича в сутки, сейчас производим более 100 тысяч кирпича в сутки. Марат Арсланов, руководитель Бакалинского кирпичного завода

Необходимо поддерживать не только крупные, но и небольшие, создаваемые местными жителями предприятия. Об этом Радий Хабиров отметил во время знакомства с деятельностью сельскохозяйственного снабженческого потребительского кооператива «Партнёр». Коллектив ежедневно собирает от населения до 19 тонн молока.

Хотим организовать переработку молока на базе вот этого цеха, половина внутренних работ уже готова. Сейчас будем еще участвовать в гранте порядка 12 миллионов. Радик Набиев, председатель кооператива

В прошлом году на территории Бакалов ввели в эксплуатацию новый корпус одной из старейших общеобразовательных школ – СОШ № 1, которой исполнилось уже более 110 лет. Заведение на 825 мест спроектировали по современным стандартам, включая актовый зал, обеденный, спортзал площадью 290 кв. м и гимнастический.

Наша школа оснащена очень хорошо: 57 кабинетов учебных имеется, и в каждом есть интерактивная доска и все условия для работы. Есть у нас робототехника, планиротехника, авиатехника. Вот ребята занимаются в кружках. Алмазия Решетникова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы №1 с. Бакалы

«Объект был сложным для муниципалитета. Школу строили довольно долго. Но в итоге мы получили хорошее образовательное учреждение, одно из сильнейших в районе как в части материальной базы, так и организации учебного процесса», – сказал Радий Хабиров.

Очень хорошие впечатления, район содержится в очень хорошем порядке, и глава здесь опытный. Красивый в целом район, и по экономике очень неплохие показатели. Вот мы были на ряде объектов. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Знакомство с социально-экономическим развитием северо-запада республики продолжилось уже в Шаранском районе. Там несколько дней назад прошел ураган, повредивший крыши зданий ряда предприятий и подворий. Одним из пострадавших стало тепличное хозяйство «Галим» в селе Зириклы. Но разговор с Главой республики шёл не об этом – ущерб от сильных порывов ветра небольшой. Предпринимателей интересует возможность субсидирования их дальнейших планов.

Кроме того, что мы занимаемся овощами закрытого грунта, мы хотим также заняться овощами открытого грунта, это так называемый борщевой набор, туда входит капуста, морковь. И для того чтобы его хранить, мы строим овощехранилище, организовали кооператив. Марат Галимов, учредитель крестьянско-фермерского хозяйства

Глава региона поручил Минсельхозу республики оказать содействие фермерам в получении необходимых средств в рамках федеральных и республиканских программ, а также пригласил руководителей хозяйства обсудить дальнейшие планы в рамках ближайшего «Сельского часа».

Производство геосетки и больших мешков, называемых биг-бэгами. В селе Новоюзеево Глава республики побывал в производственном подразделении туймазинского предприятия «Голайн», которое специализируется на производстве геосинтетических материалов. Продукция пользуется хорошим спросом за пределами республики.

У нас вообще есть системная большая проблема, что производители башкирские в результате не находят сбыта у себя на территории. Мне очень странно, и с этим мы сейчас аккуратно правим ситуацию. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В райцентре руководитель региона ознакомился с ходом реконструкции сквера «Скорбящая мать» в рамках программы «Формирование современной городской среды». Не оставил без внимания Радий Хабиров также центр детского творчества и спорта, где занимаются более двух тысяч детей.

А это уже Шаранское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Радий Хабиров ознакомился с реконструкцией компрессорной станции. Здесь проводится замена физически и морально устаревших газоперекачивающих агрегатов украинского производства, введённых в строй около 40 лет назад, на современные двигатели производства «УМПО».

Вообще вся конструкция отличается современным энергоэффективным подходом, которая как бы позволяет говорить, что мы принципиально улучшаем и экологическую составляющую, и показатели энергоэффективности. Павел Романенков, заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Уфа»