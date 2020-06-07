В Башкирии голую парочку застукали за сексом на остановке

В минувшее воскресенье на всю Башкирию отличились жители Нефтекамска.

В городе на одной из остановок проезжающие мимо водители заметили голую парочку. Поначалу один из водителей не поверил своим глазам и решить "зайти на второй круг", чтобы проверить свои предположения.

То, что он увидел дальше, повергло его в шок. На территории остановки обнаженная парочка устроила оргию у всех на виду.

Я сначала подумал, что показалось. Решил развернуться, проехать мимо еще раз. А они же на самом деле решили там оргию устроить! Автобусы ходят мимо, люди. И всем плевать! А эти еще такие, главное, вещи аккуратно в сторону отложили, как у себя дома как будто. Артур Ф., житель Нефтекамска

Кто-то из горожан снял происходящее на видео, которое мгновенно облетело все нефтекамские чаты в WhatsApp. Спустя час весь город был уже в курсе.

Примечательно, что на одной из видеозаписей на остановке чуть поодаль стоит молодой человек. Он пытается не обращать внимание за разгоряченную парочку, смотрит в телефон и упорно ждет автобус.