В Уфе парень бросился спасать ребенка, но погиб сам

Трагический случай произошел вечером в воскресенье в Уфе. Никто не предполагал, что один из отдыхающих домой живым больше не вернется.

Все произошло на пляже Солнечный в районе Бельского моста. Компания молодых ребят отдыхала на свежем воздухе, ничего не предвещало беды. Рядом находилась компания детей.

Внезапно один из школьников начал тонуть. Тогда старшие ребята бросились на помощь в воду и достали ребенка на сушу, но один из спасителей - 19-летний молодой парень - потерял силы под водой и утонул.

Водолазы достали тело погибшего парня из воды и передали его сотрудникам полиции.