В Башкирии иномарка съехала в кювет: есть пострадавшие

Вчера, 7 июня, в Мелеузовском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля Ford Focus на полном ходу съехал в кювет. После этого иномарка опрокинулась. Подробности произошедшего рассказали в региональной ГИБДД.

Авария произошла на 208 км автодороги Уфа-Оренбург. За рулем "Фокуса" находился 61-летний житель города Кумертау. По всей видимости, мужчина попросту не справился с рулевым управлением.