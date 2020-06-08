Пожар в Башкирии унес жизнь 54-летнего мужчины

Накануне в Янаульском районе Башкирии произошел пожар, унесший жизнь мужчины. В деревне Станция Карманово загорелся жилой дом, расположенный по улице Космической. Сообщение о ЧП поступило на пульт диспетчера пожарной службы в 2:18.

ЧП произошло вчера, 7 июня. На место трагедии незамедлительно выехали спасатели, медики и сотрудники полиции. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

По информации ведомства, пожар произошел в бревенчатом доме. Также огонь повредил и рядом стоящий дом.