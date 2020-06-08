В Башкирии число заболевших коронавирусом превысило 4 тысячи человек

В Башкирии за минувшие сутки зафиксировано еще 89 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на оперативном совещании в Правительстве республике сообщил глава регионального Минздрава Максим Забелин. Таким образом, общее количество заболевших перевалило за 4 тысячи и составило 4 017.

Также Забелин озвучил данные по выписанным пациентам. По состоянию на 8 июня, 1 453 зараженных смогли побороть болезнь. За последние сутки также не было зарегистрировано смертей от Covid-19. Количество летательных случаев за весь период пандемии составил 18 человек. В тяжелом состоянии находятся 41 пациент.