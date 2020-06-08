Радий Хабиров отказался снимать режим самоизоляции в Башкирии

Для меня это была сложная неделя. Жители нас не услышали, это наша вина. У нас большие очаги были по линии вахтовиков, мы начали фиксировать увеличение людей 65 плюс среди больных. Никаких оснований по дальнейшему раскрытию изоляции не вижу. Даже не обращайтесь ко мне с этим вопросом. Мы и так открыли все сферы экономики, остальные пусть потерпят. Но жители беспечно относятся к своему здоровью. Но в парках и скверах Уфы 10 процентов если маски носят, то это успех уже. Эту ситуацию мы будем перемалывать. Все патрули должны убеждать. Я готов пойти на то, чтобы волонтеры раздавали маски.

Радий Хабиров