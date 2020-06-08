Радий Хабиров отказался снимать режим самоизоляции в Башкирии

Радий Хабиров рассказал, когда в Башкирии будут ослаблять режим самоизоляции.
На оперативном онлайн-совещании в Правительстве Башкирии Радий Хабиров прокомментировал вопрос дальнейшего послабления режима самоизоляции. Глава республики отказался в ближайшее время от этой затеи.
Все потому, что ситуация в регионе не улучшается. На прошлой неделе все произошло наоборот: Башкирия "пробила" потолок в 100 зараженных в день.
В этом, по словам Хабирова, прежде всего виноваты жители, которые не услышали республиканские власти.
Для меня это была сложная неделя. Жители нас не услышали,
это наша вина. У нас большие очаги были по линии вахтовиков, мы начали фиксировать
увеличение людей 65 плюс среди больных. Никаких оснований по дальнейшему
раскрытию изоляции не вижу. Даже не обращайтесь ко мне с этим вопросом. Мы и так открыли все сферы экономики, остальные пусть потерпят. Но жители беспечно относятся к своему здоровью. Но в парках и скверах Уфы 10 процентов если маски носят, то это успех уже. Эту ситуацию мы будем перемалывать. Все патрули должны убеждать. Я готов пойти на то, чтобы волонтеры раздавали маски.
Радий Хабиров