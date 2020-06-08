В Башкирии пресекли незаконную добычу полезных ископаемых

В Башкирии удалось пресечь незаконную добычу полезных ископаемых. Браконьеры были обнаружены в Дуванском районе.

Рейд провели специалисты Месягутовского территориального комитета. Они обнаружили, что в деревне Победа ведется самовольная добыча песчано-гравийной смеси. Об этом сообщил председатель Месягутовского территориального комитета Ильфак Дильмухаметов.