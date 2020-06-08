В Башкирии пресекли незаконную добычу полезных ископаемых

В Башкирии удалось пресечь незаконную добычу полезных ископаемых. Браконьеры были обнаружены в Дуванском районе.
Рейд провели специалисты Месягутовского территориального комитета. Они обнаружили, что в деревне Победа ведется самовольная добыча песчано-гравийной смеси. Об этом сообщил председатель Месягутовского территориального комитета Ильфак Дильмухаметов.
Выяснилось, что общераспространенные полезные ископаемые добываются на правом берегу реки Ай. Далее они погружались при помощи трактора МТЗ 80 и вывозились. В отношении нарушителя возбудили административное дело.