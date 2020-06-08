В Башкирии нашли тело пропавшего 23-летнего парня

Трагедией закончились поиски 23-летнего Марата Камалова. Парня искали в Нефтекамске почти месяц. Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» рассказали о завершении поисков Марата.

13 мая молодой человек вышел из дома ночью, но обратно не вернулся. В Нефтекамске Марат снимал квартиру, жил один, о проблемах близким не сообщал. 8 июня было найдено тело несчастного.