В Башкирии нашли тело пропавшего 23-летнего парня

Трагедией закончились поиски 23-летнего Марата Камалова. Парня искали в Нефтекамске почти месяц. Волонтёры «Лиза Алерт Башкортостан» рассказали о завершении поисков Марата.
13 мая молодой человек вышел из дома ночью, но обратно не вернулся. В Нефтекамске Марат снимал квартиру, жил один, о проблемах близким не сообщал. 8 июня было найдено тело несчастного.
Волонтёры не раскрывают причины трагедии. Где нашли тело и при каких обстоятельствах, не сообщается. Имеет ли смерть Марата криминальный характер ещё предстоит выяснить.