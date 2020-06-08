Радий Хабиров назвал самое важное место в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил всерьез заняться кладбищами.
Этот разговор руководитель региона завел в связи с прошедшим в Башкирии днем поминовения. Тысячи жителей республики устремились на кладбища, чтобы почтить память своих предков и привести в порядок могилы.
По словам Хабирова, люди постоянно посещают кладбища, однако их состояние оставляет желать лучшего. Глава Башкирии дал понять, что масса вопросов есть и к похоронному бизнесу.
До сих пор за эту сферу в Башкирии никто не брался. Тем временем в республике достаточно часто жалуются на "похоронщиков". Поводов много: начиная от покупки сведений об умерших и заканчивая некачественными услугами.