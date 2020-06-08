Радий Хабиров назвал самое важное место в Башкирии

Кладбище это важное место. Люди туда ходят. В целом надо посмотреть похоронное дело. Посмотреть, как они работают. У нас измерительные приборы есть. Творят тяп-ляп. Надо переходить к этой глубокой сфере нашей жизни. Я попрошу вас доложить мне об этом.

Радий Хабиров