Радий Хабиров назвал самое важное место в Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил всерьез заняться кладбищами. 

Этот разговор руководитель региона завел в связи с прошедшим в Башкирии днем поминовения. Тысячи жителей республики устремились на кладбища, чтобы почтить память своих предков и привести в порядок могилы.

По словам Хабирова, люди постоянно посещают кладбища, однако их состояние оставляет желать лучшего. Глава Башкирии дал понять, что масса вопросов есть и к похоронному бизнесу.

До сих пор за эту сферу в Башкирии никто не брался. Тем временем в республике достаточно часто жалуются на "похоронщиков". Поводов много: начиная от покупки сведений об умерших и заканчивая некачественными услугами.  

Кладбище это важное место. Люди туда ходят. В целом надо посмотреть похоронное дело. Посмотреть, как они работают. У нас измерительные приборы есть. Творят тяп-ляп. Надо переходить к этой глубокой сфере нашей жизни. Я попрошу вас доложить мне об этом.

Радий Хабиров