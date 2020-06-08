В Башкирии планируется перенести День медика

Глава Башкирии на оперативном собрании в Правительстве 8 июня рассказал о проведении Дня медика. В связи с большой нагрузкой на медицинское сообщество в этом году из-за пандемии коронавируса, было решено провести масштабные мероприятия в благодарность врачам. Празднование Дня медицинского работника планируется перенести с 21 на 26 июня.

Так как угроза распространения COVID-19 ещё актуальна, провести массовый праздник невозможно. Однако Радий Хабиров сказал, что не хочет совсем отменять праздничные мероприятия или проводить их в «скукоженном режиме».

У нас День медика 21 июня. У меня есть предложение: я честно скажу, что в этом году хотел особо поблагодарить медиков. У нас довольно серьезная программа есть, наградных материалов – и федеральных, и республиканских. Я бы хотел попросить, чтобы медицинское сообщество поддержало меня. Я готов провести ряд публичных мероприятий 26 июня. У нас там 20 дней есть. Я очень надеюсь, что, если будем ровно идти, я бы 26 июня медицинскому сообществу сказал спасибо.

Радий Хабиров, Глава Башкирии 

Конечно, многое зависит от эпидемиологической ситуации в регионе. На прошлой неделе в Башкирии были впервые зафиксированы суточные показатели зараженных больше 100 человек. В республике всё ещё действует масочный режим и режим повышенной готовности.

Фото: Интернет. 