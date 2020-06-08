В Башкирии планируется перенести День медика

У нас День медика 21 июня. У меня есть предложение: я честно скажу, что в этом году хотел особо поблагодарить медиков. У нас довольно серьезная программа есть, наградных материалов – и федеральных, и республиканских. Я бы хотел попросить, чтобы медицинское сообщество поддержало меня. Я готов провести ряд публичных мероприятий 26 июня. У нас там 20 дней есть. Я очень надеюсь, что, если будем ровно идти, я бы 26 июня медицинскому сообществу сказал спасибо.

Радий Хабиров, Глава Башкирии