Житель Башкирии прожёг себе кожу кислотой

Несчастный случай произошёл на одном из башкирских предприятий. 25-летний парень получил серьёзную травму на производстве. Гострудинспекция занимается расследованием происшествия.

4 июня на производстве минеральных удобрений в Мелеузе работал молодой парень. При выполнении работ по регенерации фильтров в цехе паротеплоснабжений рабочий обжёгся кислотой. Молодой человек получил травмы от сильного химического воздействия.

Сейчас проводится расследование несчастного случая. Выясняются все обстоятельства, которые могли привести к трагедии. Рабочему оказана необходимая медицинская помощь.