В Башкирии водителю автобуса, из-за которого погибли 6 туристов, вынесли приговор

В Башкирии вынесли приговор в отношении водителя автобуса из Татарстана. По вине мужчины погибли шесть человек.
В июле прошлого года он возил туристов из Набережных Челнов в Бурзянский район. На обратном пути в Архангельском районе автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. В ДТП погибли шесть человек, 32 получили травмы.
Суд признал виновным жителя Татарстана в нарушении ПДД, которое стало причиной трагедии. Водитель получил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года в колонии-поселении. Приговор пока не вступил в законную силу.