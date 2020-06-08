В Башкирии водителю автобуса, из-за которого погибли 6 туристов, вынесли приговор

В Башкирии вынесли приговор в отношении водителя автобуса из Татарстана. По вине мужчины погибли шесть человек.

В июле прошлого года он возил туристов из Набережных Челнов в Бурзянский район. На обратном пути в Архангельском районе автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. В ДТП погибли шесть человек, 32 получили травмы.