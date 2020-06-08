В Башкирии мусорные полигоны не готовы к пожароопасному периоду

Действительно, готовность крайне низкая. Из 34 только 4 полигона соответствуют всем требованиям пожарной безопасности и имеют в наличие запасы. Договорились, что в течение месяца все нарушения будут устранены. 6 июля планируем включить на ВКС доклад о пожарной готовности всех 34 полигонов. Мы со 2 июля повторно выходим на полигоны, чтобы оценить готовность.

Нияз Фазылов, заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан