В Башкирии мусорные полигоны не готовы к пожароопасному периоду

Мусорные полигоны Башкортостана не готовы к пожароопасному периоду. Об этом сообщили на селекторном совещании по вопросам обращения с ТКО, которое провёл первый вице-премьер республиканского правительства Андрей Назаров. На заседании также обсудили вывоз мусора из садовых некоммерческих товариществ.

В республике более 1300 СНТ, но договоры на вывоз отходов заключили лишь треть из них. У самих региональных операторов осталась ровно неделя, чтобы полностью охватить все мусорные контейнеры региона фотофиксацией. Андрей Назаров также поручил устранить все нарушения противопожарной безопасности на мусорных полигонах.

Действительно, готовность крайне низкая. Из 34 только 4 полигона соответствуют всем требованиям пожарной безопасности и имеют в наличие запасы. Договорились, что в течение месяца все нарушения будут устранены. 6 июля планируем включить на ВКС доклад о пожарной готовности всех 34 полигонов. Мы со 2 июля повторно выходим на полигоны, чтобы оценить готовность.

Нияз Фазылов, заместитель министра природопользования и экологии Республики Башкортостан