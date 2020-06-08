В Башкирии мусорные полигоны не готовы к пожароопасному периоду

Мусорные полигоны Башкортостана не готовы к пожароопасному периоду. Об этом сообщили на селекторном совещании по вопросам обращения с ТКО, которое провёл первый вице-премьер республиканского правительства Андрей Назаров. На заседании также обсудили вывоз мусора из садовых некоммерческих товариществ.
В республике более 1300 СНТ, но договоры на вывоз отходов заключили лишь треть из них. У самих региональных операторов осталась ровно неделя, чтобы полностью охватить все мусорные контейнеры региона фотофиксацией. Андрей Назаров также поручил устранить все нарушения противопожарной безопасности на мусорных полигонах.