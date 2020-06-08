В Уфе пенсионерка чуть не утонула в реке

В башкирской столице произошёл опасный инцидент. 66-летняя уфимка чуть не утонула в районе Шакшинского моста. К счастью, женщину вовремя заметили прохожие.

О несчастном случае рассказали в Центре управления в кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Башкирии. Прохожие заметили тонущую пенсионерку и поспешили вызвать спасателей. Отряд оперативно приехал на место происшествия, помог утопающей выбраться на берег, а после передал женщину медикам.

Пенсионерка была доставлена в больницу. Сейчас её жизни ничего не угрожает. Обстоятельства произошедшего ещё предстоит выяснить.