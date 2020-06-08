В Уфе мужчина зверски убил знакомую и завернул ее тело в ковер

Во вторник, 2 июня, в правоохранительные органы Уфы поступило сообщение об обнаружении трупа. Тело 65-летней пенсионерки нашли завернутым в ковер на балконе собственной квартиры. На трупе было зафиксировано множество ножевых ранений.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи. Они возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Вскоре был задержан подозреваемый. Им оказался 38-летний приятель погибшей.

Следователями-криминалистами регионального управления СКР был проделан значительный объем работы с целью обнаружения и фиксации следов совершенного преступления: были изъяты и просмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения с прилегающей к месту совершения преступления территории, проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошено значительное количество свидетелей. пресс-служба Следкома Башкирии

По предварительным данным, все произошло 30 мая. В тот день задержанный и потерпевшая повздорили. Злоумышленник схватил нож и нанес несчастной множество ранений, от которых она скончалась.