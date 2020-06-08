Стала известна личность парня, утонувшего при спасении ребенка в Уфе

Накануне в Уфе, спасая ребенка, погиб 18-летний парень. Трагедия произошла на реке Белой. Молодой человек вытащил из воды тонущего мальчика, но сам не смог выбраться на берег. Сегодня в столице Башкортостана прошел рейд по общественным местам летнего отдыха горожан.
Самижону до сих пор не верится, что теперь о брате он будет говорить только в прошедшем времени. 18-летний Хаджимурат Каландаров из Таджикистана в Уфу приехал учиться. В этом году он только закончил первый курс аграрного университета. Но друзьями уже успел обзавестись. С ними молодой человек накануне отдыхал на пляже реки Белой. Хаджимурат заметил тонущего ребенка. Парень бросился в воду и вытолкнул на берег мальчика. Спастись самому не удалось.
Водолазы нашли его тело только через несколько часов. Все это время близкие надеялись, что Хаджимурат еще жив. Но чуда не произошло. В ближайшее время его тело отправят спецбортом на Родину в Таджикистан.
То ли желая уединиться, то ли сэкономить, люди продолжают посещать дикие пляжи. Хотя, например, только в Уфе 9 оборудованных мест отдыха на берегу водоемов. И все они проходят проверку, прежде чем туда ступит нога отдыхающего.
Это уже повторный рейд, который проводят спасательные службы. В основном недочеты касались истекшего срока эксплуатации спасательного оборудования. Оценивается и благоустроенность зон отдыха. После устранения замечаний пляжи получают разрешение на работу.
Или приходится отвечать за других, как в случае с Хаджимуратом Каландаровым. В республике водная стихия уже унесла жизни двоих. Полагаясь на авось, не всегда удается избежать трагедии, и чаще в зоне риска оказываются дети.