Стала известна личность парня, утонувшего при спасении ребенка в Уфе

Накануне в Уфе, спасая ребенка, погиб 18-летний парень. Трагедия произошла на реке Белой. Молодой человек вытащил из воды тонущего мальчика, но сам не смог выбраться на берег. Сегодня в столице Башкортостана прошел рейд по общественным местам летнего отдыха горожан.

Самижону до сих пор не верится, что теперь о брате он будет говорить только в прошедшем времени. 18-летний Хаджимурат Каландаров из Таджикистана в Уфу приехал учиться. В этом году он только закончил первый курс аграрного университета. Но друзьями уже успел обзавестись. С ними молодой человек накануне отдыхал на пляже реки Белой. Хаджимурат заметил тонущего ребенка. Парень бросился в воду и вытолкнул на берег мальчика. Спастись самому не удалось.

Не увидишь ведь даже пузырьков, если под водой воздуха не хватает. Никто из очевидцев не заметил, что человек тонул. Мы тоже надеялись до конца, что он куда-то ушел. Самижон Резвонов, брат погибшего

Водолазы нашли его тело только через несколько часов. Все это время близкие надеялись, что Хаджимурат еще жив. Но чуда не произошло. В ближайшее время его тело отправят спецбортом на Родину в Таджикистан.

То ли желая уединиться, то ли сэкономить, люди продолжают посещать дикие пляжи. Хотя, например, только в Уфе 9 оборудованных мест отдыха на берегу водоемов. И все они проходят проверку, прежде чем туда ступит нога отдыхающего.

Это уже повторный рейд, который проводят спасательные службы. В основном недочеты касались истекшего срока эксплуатации спасательного оборудования. Оценивается и благоустроенность зон отдыха. После устранения замечаний пляжи получают разрешение на работу.