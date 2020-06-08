Жители Уфы угнали мусорный контейнер, чтобы увезти украденный люк

Уфимские полицейские по горячим следам смогли раскрыть кражу мусорного контейнера. Инцидент произошел в одном из дворов. Злоумышленники украли металлический люк от ливневой канализации, а в качестве транспорта воры использовали мусорный бак на колесиках. В поиске злодеев стражам правопорядка активно помогали местные жители, по словам которых, это далеко не первые происки черных металлоискателей.
То, что выкидывая мусор, ему придется стать одновременно и сыщиком, и свидетелем преступления, Тимур Павленко не мог и представить. Первое, что привлекло внимание бдительного жителя, – отсутствие люка ливневой канализации. Факт кражи стал очевиден после просмотра видео с камер наблюдения.
Совершить преступление воры не постеснялись на глазах у свидетелей. Поначалу в кадре двое мужчин, позже к ним присоединился еще один. Правда, силы свои они явно переоценили. И, дойдя до очередной мусорной площадки, злоумышленники не придумали ничего лучше, чем использовать контейнер в качестве тележки.
По словам председателя многоквартирного дома, искатели черного лома облюбовали их район давно. Однако прежде они охотились за железом в рядом стоящих гаражах.
Крышка ливневки, украденной на этот раз, весит около полусотни килограммов. Конечно, разбогатеть на ее продаже не удастся. Впрочем, злодеи и не скрывали: им немного и было нужно.
В отношении трех подозреваемых пока проводится проверка. Не исключено, что героям этого видео предъявят обвинение по 158 статье. За кражу им грозит до 2 лет лишения свободы. Люк на место так и не вернули. Ливневку временно закрыли самодельной крышкой, чтобы никто из местных жителей туда не провалился, выбрасывая мусор.