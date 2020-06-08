Жители Уфы угнали мусорный контейнер, чтобы увезти украденный люк

Уфимские полицейские по горячим следам смогли раскрыть кражу мусорного контейнера. Инцидент произошел в одном из дворов. Злоумышленники украли металлический люк от ливневой канализации, а в качестве транспорта воры использовали мусорный бак на колесиках. В поиске злодеев стражам правопорядка активно помогали местные жители, по словам которых, это далеко не первые происки черных металлоискателей.

То, что выкидывая мусор, ему придется стать одновременно и сыщиком, и свидетелем преступления, Тимур Павленко не мог и представить. Первое, что привлекло внимание бдительного жителя, – отсутствие люка ливневой канализации. Факт кражи стал очевиден после просмотра видео с камер наблюдения.

Ливневка находится в том месте, где постоянно ходят люди. То есть могут и дети ходить, взрослые. В вечернее время можно не заметить, можно провалиться в эту яму. Тимур Павленко, житель дома №107 по ул. Комсомольской

Совершить преступление воры не постеснялись на глазах у свидетелей. Поначалу в кадре двое мужчин, позже к ним присоединился еще один. Правда, силы свои они явно переоценили. И, дойдя до очередной мусорной площадки, злоумышленники не придумали ничего лучше, чем использовать контейнер в качестве тележки.

По словам председателя многоквартирного дома, искатели черного лома облюбовали их район давно. Однако прежде они охотились за железом в рядом стоящих гаражах.

Сколько наши дома выведены в эксплуатацию, заметили, что металл с ограждений срезается, то пожар возникал – вот такая проблема у нас здесь. Руслан Габитов, председатель совета многоквартирного дома №107 по ул. Комсомольской

Крышка ливневки, украденной на этот раз, весит около полусотни килограммов. Конечно, разбогатеть на ее продаже не удастся. Впрочем, злодеи и не скрывали: им немного и было нужно.

По предварительным данным установлено, что 29-, 31- и 43-летний мужчины распивали спиртные напитки. Во время приема горячительного приятелям пришла идея, как заработать легкие деньги, чтобы утром было чем расплатиться за новую порцию алкоголя. Максим Родионов, начальник отдела информации и общественных связей МВД по Республике Башкортостан