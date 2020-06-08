В Башкирии рассказали о безопасности участков для голосования по Конституции

Голосование начинается заранее, до 1 июля. Начиная где-то с 25 июня люди могут прийти на избирательные участки и проголосовать за поправки в Конституцию. Поход на избирательный участок будет сопоставим по угрозе с ежедневным походом в магазин.

Евгений Соболев, политолог