В Башкирии рассказали о безопасности участков для голосования по Конституции

Одноразовые ручки, пропускные пункты и средства индивидуальной защиты. Места для голосования по Конституции России сделают максимально безопасными. Маски и перчатки будут выдавать всем пришедшим, пункты голосования оборудуют антисептиками.
Помимо этого, на местах организуют контроль на входе. Пропускная способность немного снизится, но на это решили пойти из-за безопасности в период коронавирусной инфекции. Голосовать граждане будут с помощью одноразовых ручек. Также предусмотрят возможность голосования на улице возле участков.