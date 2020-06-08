В Башкирии рассказали о безопасности участков для голосования по Конституции

Одноразовые ручки, пропускные пункты и средства индивидуальной защиты. Места для голосования по Конституции России сделают максимально безопасными. Маски и перчатки будут выдавать всем пришедшим, пункты голосования оборудуют антисептиками.

Помимо этого, на местах организуют контроль на входе. Пропускная способность немного снизится, но на это решили пойти из-за безопасности в период коронавирусной инфекции. Голосовать граждане будут с помощью одноразовых ручек. Также предусмотрят возможность голосования  на улице возле участков.

Голосование начинается заранее, до 1 июля. Начиная где-то с 25 июня люди могут прийти на избирательные участки и проголосовать за поправки в Конституцию. Поход на избирательный участок будет сопоставим по угрозе с ежедневным походом в магазин.

Евгений Соболев, политолог