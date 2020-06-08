В Башкирии в 2020 году на программу «Башкирские дворики» направят более 1,5 млрд

Более 1,5 млрд рублей в этом году в регионе направят на программу «Башкирские дворики». Новый облик обретут 380 придомовых территорий. Работы по благоустройству в городах и районах уже идут. В Стерлибашевском районе в 2020-м в программу попали 2 двора.

Таким двор был всегда, говорит Ильдус Юсупов. Мужчина живет здесь больше 20 лет и не припомнит, чтобы за это время здесь что-либо благоустраивалось. А когда шли дожди, то дороги внутри двора превращались в болото. Да и зимой были проблемы.

Грязь. Зимой, весной особенно машины не заведут, не выедут. Из гаража выедут и застрянут. Сейчас приезжала машина, тоже не могла проехать раньше. Ладно сельсовет потом трактор дал. Трактор начал тут чистить. Более-менее стало. Ильдус Юсупов, местный житель

В этом году двор наконец преобразится. Работы немного тормозит непогода. Дожди откладывают укладку асфальта. Однако от графика не отстают. По проекту здесь появятся асфальтовые дорожки, площадки для сушки белья. Также будет обустроена контейнерная площадка. Рабочие уже завезли чернозем и в скором времени приступят к озеленению. Установят освещение и видеонаблюдение

Во дворе домов 11 и 13 по ул. Ахметова появится теперь и детская площадка. Рабочие уже огородили ее территорию и подготовили основу для укладки резинового покрытия. На площадке появятся качели, карусель, песочница и скамейки для родителей.

Кстати, заборы с разномастным штакетником намерены заменить на профнастил. А старые деревянные постройки демонтируют. В прошлом году в Стерлибашево в программу также попали два двора. В 2020 облагородят столько же. На это выделено более 3 млн рублей.

Это на улицах Ахметова и Ленина. В обоих дворах работы начались. Начались с того, что убрали старые хозяйственные постройки, которые мешали территории и создавали аварийную ситуацию, и подрядчики начали работы. Первый двор планируем сдать до середины июня, второй двор – до конца июня. Рустам Рахмангулов, глава администрации Стерлибашевского района