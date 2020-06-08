«Будем проводить двусторонки»: ФК «Уфа» готовится к чемпионату без товарищеских матчей

Футбольный клуб «Уфа» продолжает подготовку к возобновлению чемпионата РПЛ. До рестарта осталось чуть меньше двух недель. Сегодня коллектив Вадима Евсеева провел вторую тренировку в столице Башкортостана после возвращения из Аши.
Вместо ашинских гор футболистов «Уфы» снова окружают родные трибуны. Команда Вадима Евсеева провела в Челябинской области больше двух недель. За это время на «Нефтянике» постелили новый газон. После двух выходных игроки вышли с новыми силами.
Основной задачей тренерского штаба на сборе было подвести всех к одному физическому состоянию. Футболисты много бегали. С каждым разом нагрузки увеличивались. Но были и занятия на технику. Например, эстафета «Городок». Её суть в том, что футболисты выполняют задания с мячом на точность и технику. Победителем стал Данила Емельянов. Он побил рекорд команды, пройдя три круга за 11 с половиной минут.
В Уфе коллектив тренируется в полном составе. К команде присоединились пятеро легионеров, которые были на карантине. Это Боян Йокич, Джемал Табидзе, Ловро Бизяк, Андреас Вомбергар, Йонуц Неделчару и Оливье Тилль. Последний пропустил сбор в Аше по семейным обстоятельствам. Эта группа занималась в столице Башкортостана под руководством Сергея Томарова.
Сейчас «Уфа» будет много работать с мячом, чаще проводить двусторонки. Главный тренер Вадим Евсеев хотел бы провести и товарищеские игры, но пока договориться с соперниками не удается.
Первый матч «Уфа» проведет 21 июня против «Тамбова». Клуб продолжает собирать фотографии болельщиков, которые разместятся на трибунах.
Также на игру смогут попасть около 1500 реальных болельщиков. В кассы стадиона «Нефтяник» в ближайшее время поступит 300 билетов, которые можно будет выкупить.