«Будем проводить двусторонки»: ФК «Уфа» готовится к чемпионату без товарищеских матчей

Футбольный клуб «Уфа» продолжает подготовку к возобновлению чемпионата РПЛ. До рестарта осталось чуть меньше двух недель. Сегодня коллектив Вадима Евсеева провел вторую тренировку в столице Башкортостана после возвращения из Аши.

Вместо ашинских гор футболистов «Уфы» снова окружают родные трибуны. Команда Вадима Евсеева провела в Челябинской области больше двух недель. За это время на «Нефтянике» постелили новый газон. После двух выходных игроки вышли с новыми силами.

Я отдохнул, почитал книги, побыл дома. Николай Гиоргобиани, полузащитник ФК «Уфа»

Основной задачей тренерского штаба на сборе было подвести всех к одному физическому состоянию. Футболисты много бегали. С каждым разом нагрузки увеличивались. Но были и занятия на технику. Например, эстафета «Городок». Её суть в том, что футболисты выполняют задания с мячом на точность и технику. Победителем стал Данила Емельянов. Он побил рекорд команды, пройдя три круга за 11 с половиной минут.

Просто старался быстрее все делать, где-то за мячом быстрее бегал. Да, теперь шутят про то, что самый техничный. Данила Емельянов, полузащитник ФК «Уфа»

В Уфе коллектив тренируется в полном составе. К команде присоединились пятеро легионеров, которые были на карантине. Это Боян Йокич, Джемал Табидзе, Ловро Бизяк, Андреас Вомбергар, Йонуц Неделчару и Оливье Тилль. Последний пропустил сбор в Аше по семейным обстоятельствам. Эта группа занималась в столице Башкортостана под руководством Сергея Томарова.

Мы хорошо здесь потренировались. Я чувствую себя хорошо. Думаю, что к 21 июня мы подойдем в хорошей форме. Боян Йокич, защитник ФК «Уфа»

Сейчас «Уфа» будет много работать с мячом, чаще проводить двусторонки. Главный тренер Вадим Евсеев хотел бы провести и товарищеские игры, но пока договориться с соперниками не удается.

Где-то нас что-то не устраивает, где-то соперника, где играть. Поэтому сейчас будем проводить двусторонки. Многие представители тренерских штабов говорят, что впервые в такой ситуации. Мы тоже. Посмотрим, как удастся подготовиться без товарищеских игр уже в чемпионате. Вадим Евсеев, главный тренер ФК «Уфа»

Первый матч «Уфа» проведет 21 июня против «Тамбова». Клуб продолжает собирать фотографии болельщиков, которые разместятся на трибунах.

Уже больше 6000 тысяч фотографий прислали. Баннеры ориентировочно будут 20 на 20. Разместим их в крайних секторах. Элина Хисамова, PR-менеджер ФК «Уфа»