В Башкирии нашли сгоревшую женщину

Сегодня, 9 июня, ночью в Башкирии произошёл пожар, который унёс человеческую жизнь. Инцидент зафиксирован в Мелеузовском районе. Огнём охватило жилой дом в деревне Старая Казанковка.
Пожар вспыхнул в деревянном доме по улице Нижней. Команда спасателей установила, что горела площадь жилого помещения 5х4 м, а также огнём зацепило сарай размером 3х4 м. Огонь удалось потушить до того, как он перекинется на соседние дома.
В ходе обследования сгоревшей территории было обнаружено сгоревшее тело женщины. В огне погибла 52-летняя хозяйка дома. Причины и обстоятельства трагедии ещё предстоит установить.
Фото: МЧС РБ.