В Башкирии нашли сгоревшую женщину

Сегодня, 9 июня, ночью в Башкирии произошёл пожар , который унёс человеческую жизнь. Инцидент зафиксирован в Мелеузовском районе. Огнём охватило жилой дом в деревне Старая Казанковка.

Пожар вспыхнул в деревянном доме по улице Нижней. Команда спасателей установила, что горела площадь жилого помещения 5х4 м, а также огнём зацепило сарай размером 3х4 м. Огонь удалось потушить до того, как он перекинется на соседние дома.