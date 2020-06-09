В Башкирии напечатают более 3 млн бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию

В Башкортостане для голосования за поправки в Конституцию изготовят чуть более 3 млн бюллетеней. В каждом будет всего один вопрос: одобряете ли вы предложенные изменения? И два варианта ответа.

В республике за изготовление бланков отвечает издательство «Белая река». Бюллетени выпускаются на 3 языках: русском – порядка 80% от общего объема, а также башкирском и татарском. В организации общероссийского голосования будет использоваться существующая система избирательных участков. Для подсчета голосов задействуют имеющиеся 230 КОИБов.

Голосование за поправки в Конституцию пройдет 1 июля. Этот день выпадет на среду и уже объявлен выходным с сохранением заработной платы. Сама по себе процедура не многим будет отличаться от обычных выборов за исключением повышенных мер безопасности в условиях пандемии. В ЦИК также напомнили, что если человек по какой-то причине не может проголосовать по месту регистрации, он может написать открепительное заявление. Для этого нужно обратиться в территориальную избирательную комиссию.