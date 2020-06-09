Жители Башкирии жалуются на нашествие змей

В Башкирии всё больше и больше людей жалуются на появление змей. В Министерство природопользования и экологии РБ стали поступать звонки от испуганных сельских жителей и дачников.

В ведомстве рассказали, как нужно себя вести, если вас укусила ядовитая змея.

Во-первых, не стоит паниковать. Многие начинают отсасывать яд из места укуса или перетягивать его жгутом. Этого делать тоже не нужно.

Сначала следует промыть место укуса тёплой водой с мылом, затем протереть это место спиртом или любым спиртосодержащим средством.

Далее нужно принять обезболивающее лекарство и обратиться в больницу за помощью. Врачи назначат вам правильное лечение и дадут рекомендации.

Если вы живёте в сельской местности или у вас есть участок, обязательно наведите там порядок. Уберите кучки прошлогодней, старой листвы и строительный мусор. Важно, чтобы под строительным материалом не было пустот. Известно, что змеи любят такие места.