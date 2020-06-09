Жители Башкирии жалуются на нашествие змей

В Башкирии всё больше и больше людей жалуются на появление змей. В Министерство природопользования и экологии РБ стали поступать звонки от испуганных сельских жителей и дачников.
В ведомстве рассказали, как нужно себя вести, если вас укусила ядовитая змея.
Во-первых, не стоит паниковать. Многие начинают отсасывать яд из места укуса или перетягивать его жгутом. Этого делать тоже не нужно.
Сначала следует промыть место укуса тёплой водой с мылом, затем протереть это место спиртом или любым спиртосодержащим средством.
Далее нужно принять обезболивающее лекарство и обратиться в больницу за помощью. Врачи назначат вам правильное лечение и дадут рекомендации.
Если вы живёте в сельской местности или у вас есть участок, обязательно наведите там порядок. Уберите кучки прошлогодней, старой листвы и строительный мусор. Важно, чтобы под строительным материалом не было пустот. Известно, что змеи любят такие места.
В Башкирии чаще всего встречаются такие змеи, как гадюка обыкновенная, медянка и гадюка степная. Последняя занесена в Красную книгу РБ. Из этого списка ядовитая только гадюка. Поэтому, если вы увидели змею, не нужно её убивать. Помним, что эти животные оказывают неимоверную помощь людям – они уничтожают крыс и мышей, которые вредят сельскому хозяйству и переносят опасные болезни.