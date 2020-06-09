В Уфе гаишник оскорбил паралимпийскую чемпионку

Восьмикратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко столкнулась с вопиющей грубостью в Уфе. У спортсменки возник словесный конфликт с сотрудником ГИБДД, который грубо оскорбил девушку. 

Как рассказала сама спортсменка, она хотела проехать в гостиницу, которая находится в стороне набережной. Видимо, сотрудник ГИБДД решил, что девушка хочет попасть на саму набережную, которая закрыта из-за обвала грунта, поэтому остановил машину. Однако после объяснения ситуации гаишник не поменял мнение, более того, он начал оскорблять спортсменку. Оксане удалось запечатлеть это на видео.

Клоунаду здесь не устраивайте, или вы инвалид на голову? Вы инвалид физический или моральный?

сотрудник ГИБДД 

Ситуацию не могли пройти стороной представители регионального ГИБДД. Администрация ведомства будет проверять правомерность слов и поступков своего сотрудника.

Вечером 8 июня поступила информация о конфликтной ситуации, возникшей у Конгресс-холла «Торатау» между пассажиркой автомобиля «Хендай Солярис» и инспектором городского полка ДПС ГИБДД УМВД России по Уфе, обеспечивающего безопасность дорожного движения неподалеку от набережной, где образовался обвал грунта. Видеозапись, на которой женщина, ссылаясь на ограниченные возможности здоровья, требует обеспечить проезд к месту поездки, несмотря на введенные ограничения на улично-дорожной сети, впоследствии размещена в соцсетях. В настоящий момент по данному факту руководством ГИБДД проводится проверка, в ходе которой будет дана принципиальная оценка действиям указанного сотрудника.

пресс-служба ГИБДД РБ 

Фото: Соцсети. 