В Уфе гаишник оскорбил паралимпийскую чемпионку

Восьмикратная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко столкнулась с вопиющей грубостью в Уфе. У спортсменки возник словесный конфликт с сотрудником ГИБДД, который грубо оскорбил девушку.
Как рассказала сама спортсменка, она хотела проехать в гостиницу, которая находится в стороне набережной. Видимо, сотрудник ГИБДД решил, что девушка хочет попасть на саму набережную, которая закрыта из-за обвала грунта, поэтому остановил машину. Однако после объяснения ситуации гаишник не поменял мнение, более того, он начал оскорблять спортсменку. Оксане удалось запечатлеть это на видео.
Ситуацию не могли пройти стороной представители регионального ГИБДД. Администрация ведомства будет проверять правомерность слов и поступков своего сотрудника.
Фото: Соцсети.