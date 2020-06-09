В Уфе гаишник оскорбил паралимпийскую чемпионку

Вечером 8 июня поступила информация о конфликтной ситуации, возникшей у Конгресс-холла «Торатау» между пассажиркой автомобиля «Хендай Солярис» и инспектором городского полка ДПС ГИБДД УМВД России по Уфе, обеспечивающего безопасность дорожного движения неподалеку от набережной, где образовался обвал грунта. Видеозапись, на которой женщина, ссылаясь на ограниченные возможности здоровья, требует обеспечить проезд к месту поездки, несмотря на введенные ограничения на улично-дорожной сети, впоследствии размещена в соцсетях. В настоящий момент по данному факту руководством ГИБДД проводится проверка, в ходе которой будет дана принципиальная оценка действиям указанного сотрудника.

пресс-служба ГИБДД РБ