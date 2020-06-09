В Уфе мужчина жестоко убил полицейского

В башкирской столице произошло страшное преступление. Молодой человек зверски избил полицейского. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

6 июня между полицейским и его 29-летним родственником возник словесный конфликт. Спокойно обсудить недовольство у мужчин не получилось, поэтому завязалась драка. Во время потасовки уфимец зверски избил сотрудника правоохранительных органов. Тот получил серьёзные травмы, которые окаазались несовместимы с жизнью.

Было возбуждено уголовное дело, которое было передано в Следственный комитет России по РБ. Сотрудники МВД начали проверку по данному делу.