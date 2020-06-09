В Уфе волонтеры поздравили соцработников с профессиональным праздником

В Уфе волонтеры поблагодарили социальных работников. В честь профессионального праздника активисты Волонтерского центра проекта «Наша забота» при региональном исполкоме «Единой России» поздравили работников Центра социального обслуживания населения Республики Башкортостан и центра «Изгелек».
Волонтеры поблагодарили их за труд в период пандемии. Среди социальных работников преимущественно женщины, каждая из представительниц прекрасного пола получила букет и благодарственные письма.
Вместе с волонтерами они продолжают помогать малоимущим, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями здоровья.