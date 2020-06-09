В Уфе волонтеры поздравили соцработников с профессиональным праздником

Мы работали в действительно в заботе о тех людях, которые в период пандемии находились в изоляции. Только порядка 2 800 чайных наборов передали медикам и соцработникам. В свою очередь социальные работники передали порядка 2040 тысяч наборов. Это и продуктовые наборы, и маски, и средства индивидуальной защиты.

Рустем Ахмадинуров, руководитель исполкома регионального отделения партии «Единая Россия»