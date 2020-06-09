В Уфе выявили самый огромный платеж по банковской карте

В Уфе число бесконтактных платежей смартфонами за год выросло на четверть, оборот — на 5%. Средний чек составил 428 рублей — это на 15% меньше, чем годом раньше. С января по май этого года большинство бесконтактных платежей в Уфе (92%) было на сумму до 1000 рублей, 7% — от 1001 до 5000 рублей, 1% — от 5001 рубля.