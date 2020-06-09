В Уфе выявили самый огромный платеж по банковской карте

Башкирия стала регионом № 1 с самым большим бесконтактным платежом по карте в России за январь-май 2020 года.
Сервис Яндекс.Деньги, которые выпускает собственные банковские карты, подвел любопытную статистику. Аналитики зафиксировали в Уфе самый крупный бесконтактный платеж в России.
Он составил 250 тысяч рублей, чек был пробит в одном из автомобильных магазинов. Бесконтактная оплата - это способ оплаты товара с помощью мобильного телефона, либо бесконтактной картой.
Вместе с Уфой такую сумму набрала Казань. Как ни странно, оплата там прошла тоже в автоцентре. Следующая места в рейтинге заняли Москва (240 тысяч рублей), Екатеринбург (204 тысяч рублей) и Санкт-Петербург (200 тысяч рублей).
В Уфе число бесконтактных платежей смартфонами за год выросло на четверть, оборот — на 5%. Средний чек составил 428 рублей — это на 15% меньше, чем годом раньше. С января по май этого года большинство бесконтактных платежей в Уфе (92%) было на сумму до 1000 рублей, 7% — от 1001 до 5000 рублей, 1% — от 5001 рубля.