В Башкирии на реализацию нацпроектов потратят 31 млрд рублей

Об этом говорили на оперативном совещании Главы Башкирии. Наилучшие показатели удалось достичь при реализации таких нацпроектов «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство». Так, ежемесячные выплаты по рождению первого ребенка, а также на третьего или последующих детей, выплачено более чем 20 тысячам семей. Более 700 бездетных родителей получили шанс на рождение первенцев по бесплатной программе экстракорпорального оплодотворения.