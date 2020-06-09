В Башкирии на реализацию нацпроектов потратят 31 млрд рублей

В Башкирии в 2020 году на реализацию нацпроектов направят 31 млрд рублей. Две трети из этих средств – федеральные вливания. По уровню финансирования в ПФО республика стала второй после Самарской области.
Об этом говорили на оперативном совещании Главы Башкирии. Наилучшие показатели удалось достичь при реализации таких нацпроектов «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Малое и среднее предпринимательство». Так, ежемесячные выплаты по рождению первого ребенка, а также на третьего или последующих детей, выплачено более чем 20 тысячам семей. Более 700 бездетных родителей получили шанс на рождение первенцев по бесплатной программе экстракорпорального оплодотворения.
Радий Хабиров попросил активнее работать с министерствами, чтобы четко регулировать вопросы своевременного финансирования национальных проектов. Глава региона подчеркнул, что задачу по выполнению нацпроектов никто не снимал.