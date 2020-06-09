В Уфе сообщили о новой дате Дня города

Из-за пандемии коронавируса и опасной эпидемиологической ситуации празднование Дня города в Уфе было перенесено. Сам праздник отмечается 12 июня, однако в этом году праздничные мероприятия в этот день были отменены. Салават Хусаинов озвучил новую дату проведения массовых мероприятий и салюта.

Мэр города Ульфат Мустафин ещё 2 июня выступил с инициативой перенести праздник на осень. Так, все праздничные мероприятия было принято провести 11 октября. В этот день пройдет не только праздничный концерт, но и традиционный салют.

12 июня жители Уфы смогут насладиться онлайн-концертом у себя дома. Выходной сохраняется – таким образом в Башкирии будет три выходных дня. Власти города надеются, что уфимцы с пониманием отнесутся к таким вынужденным мерам.