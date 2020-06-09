Жителя Уфы шокировало пошлое объявление в автобусе
Мужчина считает, что за такие шутки перевозчиков надо наказывать.
Житель Уфы во время поездки на одном из автобусов обнаружил странное объявление. На нем девушек попросили не раздвигать ноги. Это до глубины души возмутило мужчину.
Горожанин, по его словам, написал заявлению в городскую мэрию, чтобы проверить перевозчика.
Все автобусы по хорошему проверить и заставить этих водителей ножом счистить такую пакость и желательно оштрафовать, так как таких людей можно учить только лишением денег. Низкий человек не должен иметь возможность так свободно проявлять свою низость в общественном месте. Автобус - это общественное место. И никакой частный перевозчик не должен позволять так портить восприятие пассажиров подобной низостью.
Эрик К., житель Уфы
Мужчина также подчеркивает, что в автобусе часто ездят школьники, в том числе и молодые девочки.