Жителя Уфы шокировало пошлое объявление в автобусе

Все автобусы по хорошему проверить и заставить этих водителей ножом счистить такую пакость и желательно оштрафовать, так как таких людей можно учить только лишением денег. Низкий человек не должен иметь возможность так свободно проявлять свою низость в общественном месте. Автобус - это общественное место. И никакой частный перевозчик не должен позволять так портить восприятие пассажиров подобной низостью.

Эрик К., житель Уфы