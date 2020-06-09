В Башкирии 7-летняя девочка серьёзно пострадала в ДТП

На улице Трактовая столкнулись два автомобиля: «шестёрка» и «Лада Гранта». За рулем первой машины находился 60-летний мужчина, а за рулем второй – 21-летний местный житель. Авария произошла из-за водителя «ВАЗ-2106». Мужчина не уступил дорогу, когда начинал движение.