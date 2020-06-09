Радий Хабиров попросил пенсионеров немного потерпеть

Меня смущает, что в доле тех, кто болеет, появляются пожилые люди. Это происходит последние три недели. После 9 мая как мы начали выходить, люди начали болеть. Пожилые люди болеют тяжелее. Возраст копит багаж заболеваний. У нас на данный момент определенные переживания – на ИВЛ находятся 44 человек. Большинство пожилые люди. Нам бы последние 2-3 недели еще немножко потерпеть. Вы же знаете, мы все заводы открыли, стройки открыли. Я бы попросил пожилых людей потерпеть. Можно в сады ехать, в загородный дом. Гулять аккуратно, не ездить в общественном транспорте. Очень простые просьбы, мы бы очень хотели просить это сделать.

Радий Хабиров, Глава Башкирии