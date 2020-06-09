Радий Хабиров попросил пенсионеров немного потерпеть

Радий Хабиров пообщался с ветеранами Башкирии. Глава республики обсудил профилактику распространения коронавирусной инфекции в республике. 

Пандемия в республике продолжается. Специалисты фиксируют каждый день новые очаги инфекции. Радует то, что все они - спорадические, то есть носят случайный или бытовой характер. 

Большой процент заболеваний зафиксирован среди вахтовиков. Но если взрослые люди могут переносить инфекцию бессимптомно, то для пожилых людей любая встряска иммунитета может привести к летальному исходу

Поэтому во время онлайн-встречи с ветеранами Радий Хабиров обратился к старшему поколению с огромной просьбой. 

Меня смущает, что в доле тех, кто болеет, появляются пожилые люди. Это происходит последние три недели. После 9 мая как мы начали выходить, люди начали болеть. Пожилые люди болеют тяжелее. Возраст копит багаж заболеваний. У нас на данный момент определенные переживания – на ИВЛ находятся 44 человек. Большинство пожилые люди. Нам бы последние 2-3 недели еще немножко потерпеть. Вы же знаете, мы все заводы открыли, стройки открыли. Я бы попросил пожилых людей потерпеть. Можно в сады ехать, в загородный дом. Гулять аккуратно, не ездить в общественном транспорте. Очень простые просьбы, мы бы очень хотели просить это сделать.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Ветераны республики попросили Радия Хабирова также перенести на осень все праздничные мероприятия, связанные с присутствием пожилых людей. В частности, речь шла о Дне Победы. Во время конференции главе региона предложили позвать ветеранов на памятную дату в начале сентября. 