Радий Хабиров попросил пенсионеров немного потерпеть

Радий Хабиров пообщался с ветеранами Башкирии. Глава республики обсудил профилактику распространения коронавирусной инфекции в республике.
Пандемия в республике продолжается. Специалисты фиксируют каждый день новые очаги инфекции. Радует то, что все они - спорадические, то есть носят случайный или бытовой характер.
Большой процент заболеваний зафиксирован среди вахтовиков. Но если взрослые люди могут переносить инфекцию бессимптомно, то для пожилых людей любая встряска иммунитета может привести к летальному исходу.
Поэтому во время онлайн-встречи с ветеранами Радий Хабиров обратился к старшему поколению с огромной просьбой.
Ветераны республики попросили Радия Хабирова также перенести на осень все праздничные мероприятия, связанные с присутствием пожилых людей. В частности, речь шла о Дне Победы. Во время конференции главе региона предложили позвать ветеранов на памятную дату в начале сентября.