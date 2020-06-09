Минлесхоз Башкирии активно поддержал акцию «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

«А это значит, что спасено более 30 деревьев, а вырученные средства – около 14 400 рублей - направят в благотворительный Башкортостанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития для оказания помощи гражданам в период пандемии»

Айрат Искандаров, руководитель пресс-службы Минлесхоза