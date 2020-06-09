Минлесхоз Башкирии активно поддержал акцию «Сдай макулатуру – спаси дерево!»

Региональный Минлесхоз поддержал акцию «Сдай макулатуру – спаси дерево!». Работники ведомства решили таким образом обратить внимание на проблемы экологии и популяризовать среди населения культуру переработки бумажных материалов. Отмечается, что акция была приурочена ко Дню эколога, который традиционно отмечается 5 июня.
Руководитель пресс-службы Минлесхоза РБ Айрат Искандаров рассказал, что всего за час было собрано почти 3225 килограммов бумаги.
Отмечается, что проведение таких природоохранных акций способствует решению многих задач, связанных с улучшением качества жизни жителей республики, повышению экологической культуры населения, а также в полной мере соответствует целям национального проекта «Экология».