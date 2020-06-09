В России разработают нацпроект по поддержке туризма

В России намерены увеличить туристический поток, а также прибыль в данной сфере. Для достижения этих целей было принято решение создать новый национальный проект по поддержке отрасли. Известно, что программа будет направлена на развитие внутреннего и въездного туризма.

Сейчас самое время создать нацпроект по внутреннему и въездному туризму. Учитывая ситуацию на внешних рынках и тот факт, что россиян пока не пускают за границу, он приобретает большую актуальность. 

Александр Калинин, президент «Опоры России»

Предполагается, что для достижения заданных целей Правительство РФ может начать софинансировать расходы туроператоров, удешевлять перевозки и внедрять электронные визы для гостей из-за рубежа на территории всей страны. При оптимистичном сценарии реализация нацпроекта начнется уже в 2021 году и потребует не менее 80 млрд рублей ежегодно, сообщают "Известия"

Россия богата на места для путешествий. Если завтра вы выйдете в отпуск, куда отправитесь?