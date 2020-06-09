В России разработают нацпроект по поддержке туризма

В России намерены увеличить туристический поток, а также прибыль в данной сфере. Для достижения этих целей было принято решение создать новый национальный проект по поддержке отрасли. Известно, что программа будет направлена на развитие внутреннего и въездного туризма.
Предполагается, что для достижения заданных целей Правительство РФ может начать софинансировать расходы туроператоров, удешевлять перевозки и внедрять электронные визы для гостей из-за рубежа на территории всей страны. При оптимистичном сценарии реализация нацпроекта начнется уже в 2021 году и потребует не менее 80 млрд рублей ежегодно, сообщают "Известия".
Россия богата на места для путешествий. Если завтра вы выйдете в отпуск, куда отправитесь?