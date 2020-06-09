Радий Хабиров рассказал, как мошенники обманули его мать

В 2014 году я жил в Москве, мама – в Ишимбае. Раз, ночью лег спать, а утром просыпаюсь. Гляжу, у меня порядка 30 звонков от брата, племянницы. Сразу думаю, что беда. Вижу звонок от мамы. Звоню брату – что случилось? В 5 утра маме звонок на башкирском языке голосом чуть ли не моим. Мне 51 год, я работаю в Администрации Президента. Берет трубку мужчина, говорит, что он майор полиции, что я избил человека. Просит у нее деньги за "решение вопроса". Моя мама начинает говорить, что вот у нее есть там 200-300 тысяч рублей. А я Ей говорят, чтобы пошла сняла деньги. Ночью в 6 часу пошла искать в Ишимбае банкомат. Пришла туда. Пихает 5-тысячные купюры, отправляет на карту деньги. Охраннику пытается ее остановить, а она говорит: «Уйди, не подходи, у сына беда». Сто тысяч она отправила, представляете? Шок она испытала страшный. Я тогда приехал из Москвы даже.

Радий Хабиров, Глава Башкирии