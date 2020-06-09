Радий Хабиров рассказал, как мошенники обманули его мать

Радий Хабиров во время онлайн-встречи с ветеранами посетовал на мошенников, которые обманывают пенсионеров.
Во время общения с пожилыми людьми со всей Башкирии Радий Хабиров рассказал о том, как пенсионеров обманывали во время пандемии коронавируса. Он посетовал, что заниматься такими вещами в столь трудное время - очень низко.
Участники встречи попросили руководителя региона внедрить в университетах третьего возраста программы, которые помогали бы пенсионерам вычислить мошенников.
Уже несколько лет пожилые люди страдают от "разводок" по телефону. В основном у них одна и та же легенда, связанная с детьми своей жертвы. Под прицел мошенников попала и родная мать Радия Хабирова.
Радий Хабиров отметил, что позже выяснил, откуда поступил звонок. Оказалось, что это происки заключенных. Таким образом они зарабатывают деньги, сидя в местах не столь отдаленных. Именно такие люди, по словам Хабирова, сейчас представляют огромную угрозу для пожилых людей.