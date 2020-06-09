«Сердце кровью обливалось»: житель Башкирии спас птенца от страшной смерти

В социальных сетях житель села Месягутово рассказал о спасении птенца. Маленький дрозд застрял в трубе и не мог выбраться наружу. Житель Башкирии не мог пройти мимо.

Сельчанин услышал писк в трубе, когда проходил мимо. Когда мужчина обнаружил там маленького птенца, он поспешил позвонить спасателям, но те отказались ехать на вызов. Тогда неравнодушных прохожий попробовал спасти пернатого малыша сам. По его словам, на это у него ушло больше получаса.

Иду домой вдоль гаражей. Слышу – в трубе орет. Рукой не дотянуться, труба вниз в землю шла. Позвонил спасателям – те просто посмеялись надо мной. Не смог, короче, пройти мимо, сердце кровью обливалось. Принял решение: если увидел, нужно помогать. В общей сложности потратил полтора часа. Потом пошел домой, грязный как чертенок.

Пользователи сети поддержали сельчанина и его добрый поступок. Дальнейшая судьба птенца неизвестна. Но многие комментаторы надеются, что мужчина не бросил птичку одну.

Фото: Соцсети. 