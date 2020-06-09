«Сердце кровью обливалось»: житель Башкирии спас птенца от страшной смерти

В социальных сетях житель села Месягутово рассказал о спасении птенца . Маленький дрозд застрял в трубе и не мог выбраться наружу. Житель Башкирии не мог пройти мимо.

Сельчанин услышал писк в трубе, когда проходил мимо. Когда мужчина обнаружил там маленького птенца, он поспешил позвонить спасателям, но те отказались ехать на вызов. Тогда неравнодушных прохожий попробовал спасти пернатого малыша сам. По его словам, на это у него ушло больше получаса.