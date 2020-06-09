Бизнесмена из Уфы обманули на крупную сумму продавцы перчаток

Руководитель уфимской компании стала жертвой обмана. Заказав перчатки на крупную сумму, предпринимательница так и не получила товар. Выяснилось, что сайт, через который оформлялась доставка, просто клон официальных дилеров. География пострадавших от псевдоорганизации оказалась обширной.
Других слов, кроме как «мошенники», Елена подобрать не может. Женщина – руководитель уфимской компании. По запросу своих клиентов с сайта официальных поставщиков она сделала заказ медицинских перчаток. Товар был оплачен, сумма немаленькая, только вот больше на связь ни с Еленой, ни с ее сотрудниками никто не вышел. Товар тоже не доехал до столицы Башкортостана. Позже женщина поняла, что сайт очень похож на страницу официальных дилеров – почти одинаковый интерфейс, цены и услуги.
Мы и сами попытались дозвониться до фирмы, в которой делала заказ Елена – все номера оказались вне зоны доступа. Женщина нашла и других пострадавших от этой организации, их не менее 20 по всей стране. Общая сумма ущерба уже перевалила за 5 миллионов рублей. При этом компания продолжает принимать заказы онлайн.
Более того, пострадавшие, в том числе Елена Астахова, делали заказ и в другой компании, у которой тоже есть страница-дублер. Она сейчас заблокирована. Заказчики выяснили, что, скорее всего, двум разным фирмам сайты-клоны создал один и тот же человек. Такой вывод они сделали по выставленным счетам, реквизиты совпадали. Более того, клонировали даже сотрудников официальных поставщиков.
Действительно, внешне на первый взгляд интерфейсы компаний не отличаются, есть разница в доменах сайтов, правда, небольшая. Поэтому при выборе контрагентов юристы рекомендуют проводить более тщательную проверку.
Елена обратилась в правоохранительные органы, как и все остальные. МВД проводит проверку. У пострадавших есть общий чат, участников которого, возможно, станет больше. Гарантий того, что уже завтра предприимчивые дельцы не создадут новый псевдобизнес, нет.