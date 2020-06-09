Бизнесмена из Уфы обманули на крупную сумму продавцы перчаток

Руководитель уфимской компании стала жертвой обмана. Заказав перчатки на крупную сумму, предпринимательница так и не получила товар. Выяснилось, что сайт, через который оформлялась доставка, просто клон официальных дилеров. География пострадавших от псевдоорганизации оказалась обширной.

Других слов, кроме как «мошенники», Елена подобрать не может. Женщина – руководитель уфимской компании. По запросу своих клиентов с сайта официальных поставщиков она сделала заказ медицинских перчаток. Товар был оплачен, сумма немаленькая, только вот больше на связь ни с Еленой, ни с ее сотрудниками никто не вышел. Товар тоже не доехал до столицы Башкортостана. Позже женщина поняла, что сайт очень похож на страницу официальных дилеров – почти одинаковый интерфейс, цены и услуги.

Этих «Альянсов» два: есть в Петербурге – официальные дилеры этих перчаток. Есть «Альянс», который зарегистрирован в Москве, которые являются мошенниками, которые выставляют счета за воздух, получают деньги и пропадают. Елена Астахова, руководитель пострадавшей компании

Мы и сами попытались дозвониться до фирмы, в которой делала заказ Елена – все номера оказались вне зоны доступа. Женщина нашла и других пострадавших от этой организации, их не менее 20 по всей стране. Общая сумма ущерба уже перевалила за 5 миллионов рублей. При этом компания продолжает принимать заказы онлайн.

22 мая я попробовала написать с другого адреса, и 23 мая данный поставщик снова вышел на связь. Сайт до сих пор работает. Его никто не закрыл, никто не заблокировал. И сегодня, 9 июня, утром мне был выставлен счет на другую компанию. То есть мошенники до сих пор функционируют. Валерия, сотрудник пострадавшей компании /Волгоград/

Более того, пострадавшие, в том числе Елена Астахова, делали заказ и в другой компании, у которой тоже есть страница-дублер. Она сейчас заблокирована. Заказчики выяснили, что, скорее всего, двум разным фирмам сайты-клоны создал один и тот же человек. Такой вывод они сделали по выставленным счетам, реквизиты совпадали. Более того, клонировали даже сотрудников официальных поставщиков.

Вот этот человек, Евгений Дианов, он работает в «Фарм-Глобал» у официалов. Но они написали, что отношения к действиям мошенников не имеют. То есть он был указан и там, и там. Елена Астахова, руководитель пострадавшей компании

Действительно, внешне на первый взгляд интерфейсы компаний не отличаются, есть разница в доменах сайтов, правда, небольшая. Поэтому при выборе контрагентов юристы рекомендуют проводить более тщательную проверку.

Если вы слышали об этой организации, не поленитесь, зайдите на сайт ЮГРЮЛ, где вы можете полностью проверить, когда фирма создана, чем она занимается. Основной вид деятельности. Не бросайтесь на первое попавшееся. Некоторые схожие вещи имеют разный вкус и цвет, это житейская мудрость. Валерий Шарипов, юрист