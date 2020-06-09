В Уфе 11-летняя девочка обвинила отчима-турка в изнасиловании

Надругался над падчерицей. В уфимское СИЗО поместили гражданина Турции, которого подозревают в изнасиловании 11-летней дочери своей сожительницы. Однако сейчас все члены семьи, в том числе и сама жертва, всеми силами пытаются добиться освобождения мужчины из-под стражи.

Снял с нее трусы, посадил на стул и, как она сказала, пытался к ней попасть туда. Я спросила, слышала ли что-то сестра. Она сказала, что позвала сестру, та пришла на кухню. Дверь ей открыл Хашим. Вероника Гумерова, мать потерпевшей

Хашим Кайнак стал членом большой семьи в 2012 году, тогда у Вероники Гумеровой было уже три дочери от прошлого брака. В первые годы совместной жизни всё было идеально, женщина родила возлюбленному еще двоих детей. Новый папа из Турции часто баловал дочерей, но старшей, одиннадцатилетней Алине, казалось, что ей он практически не уделял времени и внимания, в отличие от ее сестер, поэтому девочка нашла действенный способ избавиться от отчима. Она обвинила его в изнасиловании.

Я наткнулась в интернете на похожую историю и решила ей воспользоваться. Я не думала, что все так обернется. Алина, потерпевшая

Но думать о последствиях нужно было раньше, ведь как только мать услышала от своей дочери новость о надругательстве, она без раздумий написала заявление в полицию. Хашима задержали и отправили в СИЗО. Во время очной ставки турок был в таком шоке, что впал в кому почти на сутки. Причина – эпилептический припадок.

Знал, что она его оговорила, потому что у них не складывались отношения. Она хотела, чтобы мы с Хашимом расстались, и я жила с девочками отдельно. Вероника Гумерова, мать потерпевшей

Алина изначально рассказала в своих показаниях, что отчим насиловал ее летом 2018 года. Но ее мама вспомнила, что отправлялась вместе с девочками на каникулы к бабушке в Тольятти, когда в это же время глава семейства практически не появлялся в Уфе, пропадая в командировках. Алиби подтверждают и выписки из авиакомпаний, услугами которых пользовался Хашим тем летом.

Следственный комитет данные обстоятельства во внимание не берет, а после просьб матери прекратить уголовное дело, ее выгоняют, с ней не разговаривают. Поэтому она была вынуждена обратиться в следственное управление по РБ. Искандер Фахретдинов, адвокат потерпевшей