В Уфе 11-летняя девочка обвинила отчима-турка в изнасиловании

Надругался над падчерицей. В уфимское СИЗО поместили гражданина Турции, которого подозревают в изнасиловании 11-летней дочери своей сожительницы. Однако сейчас все члены семьи, в том числе и сама жертва, всеми силами пытаются добиться освобождения мужчины из-под стражи.
Хашим Кайнак стал членом большой семьи в 2012 году, тогда у Вероники Гумеровой было уже три дочери от прошлого брака. В первые годы совместной жизни всё было идеально, женщина родила возлюбленному еще двоих детей. Новый папа из Турции часто баловал дочерей, но старшей, одиннадцатилетней Алине, казалось, что ей он практически не уделял времени и внимания, в отличие от ее сестер, поэтому девочка нашла действенный способ избавиться от отчима. Она обвинила его в изнасиловании.
Но думать о последствиях нужно было раньше, ведь как только мать услышала от своей дочери новость о надругательстве, она без раздумий написала заявление в полицию. Хашима задержали и отправили в СИЗО. Во время очной ставки турок был в таком шоке, что впал в кому почти на сутки. Причина – эпилептический припадок.
Алина изначально рассказала в своих показаниях, что отчим насиловал ее летом 2018 года. Но ее мама вспомнила, что отправлялась вместе с девочками на каникулы к бабушке в Тольятти, когда в это же время глава семейства практически не появлялся в Уфе, пропадая в командировках. Алиби подтверждают и выписки из авиакомпаний, услугами которых пользовался Хашим тем летом.
Хашим Кайнак находится в СИЗО уже 2 месяца. Следственный комитет ситуацию пока не комментирует. Со слов семьи, органы содержат человека под стражей только на основаниях ложных показаний Алины. Кроме того, была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая не показала, что над ребенком совершались какие-либо насильственные действия. От этого история становится более запутанной, и теперь совсем неясно, где же сладкая ложь, а где горькая правда... Видимо, последнее слово в этой истории останется за Фемидой.