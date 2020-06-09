В Башкирии образовался мазутный пруд

На место выехали сотрудники районной администрации и сельсовета. Оказалось, что ранее там находилось хранилище мазута, который использовался для отопления центральной котельной. Продукт перевозили по железной дороге в цистернах и собирали в этом хранилище. В 1995 году его законсервировали.