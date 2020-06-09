В отдаленном районе Башкирии благодаря нацпроекту появятся новые школа и детсад

В одной из самых отдалённых деревень Башкортостана появится школа и детский сад. Социальные учреждения строят в рамках нацпроекта «Образование» и планируют сдать к 1 сентября. Они располагаются в Нуримановском районе. Как продвигается строительство новых объектов и в чём их особенность?

У меня четверо детей. Сейчас вот старшая поступать поедет на днях, а этим-то ещё учиться и учиться. А старая школа-то уже всё, была гнилая вся. Житель Первомайского сельсовета

Более полувека жители деревни обучались в старом деревянном здании. Старались поддерживать его состояние своими силами, но время давало о себе знать. В этом году аварийную постройку снесли и сейчас возводят новое, современное учебное учреждение. За эти годы предыдущая школа выпустила из своих стен не одно поколение детей, в том числе и семьи Салимгареевых.

Артуру в этом году исполняется семь лет. Несмотря на летние каникулы, малыш с нетерпением ждёт первого учебного дня. Старательно учит алфавит, занимается с родителями и даже пытается помогать с учёбой своим сёстрам.

Работы по строительству начались в октябре прошлого года. Школа рассчитана на 60 мест, кроме того, там будет детский сад на 20 ребятишек. Учреждения будут находиться в одном здании, но иметь отдельные входы. Возведение этого здания, пусконаладочные работы, поставка и установка оборудования обойдутся бюджету республики более чем в 90 млн рублей.

Завершить строительство школы должны в августе этого года. Сейчас здесь идут отделочные работы и прокладываются внутренние инженерные сети. Также возле школы обустроят детскую и баскетбольную площадки с резиновым покрытием и спортивными снарядами для занятий. А здесь планируют возвести теневой навес, чтобы малыши могли укрыться от непогоды. Внутри установят скамейки и столики. Общая площадь всей застройки составляет более 11 квадратных метров.

Уникальность этой школы заключается и в том, что она имеет свою дизельную и трансформаторную подстанцию. В случае отключении электроэнергии в посёлке учебное учреждение продолжит функционировать в том же режиме.

Здание имеет и свою котельную, благодаря чему в холодное время года школа и детский сад будут обеспечены бесперебойным теплом. Также здесь установили и емкости с запасом воды на 240 кубометров. В случае ремонтных работ или аварии образовательные учреждения по-прежнему будут обеспечены всем необходимым.