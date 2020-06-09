В Уфе на здании кожвендиспансера создают масштабное граффити

Медицинская панорама. В Уфе на здании Республиканского кожвендиспансера появится граффити, посвященное врачам. Оно будет состоять из двух композиций. Размеры внушительные.
Высота рисунка – 23 метра, а ширина – более 10. Поэтому без крана не обойтись. Граффитист Павел Дорофеев планирует закончить работу через неделю. У стрит-арт-художника уже ушло несколько десятков баллончиков краски.
Над граффити художник работает по заказу администрации Ленинского района Уфы. Оно станет подарком врачам диспансера ко Дню медицинского работника. Сейчас там несут вахту 15 медиков, наблюдающих около 50 пациентов.