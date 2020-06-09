Сборная Башкирии по борьбе возобновила тренировки

Башкирские борцы возобновили тренировочный процесс. Сейчас сборная республики занимается в одном из уфимских парков. Тренировки направлены на физическую подготовку. После паузы спортсменам нужно восстановить прежние кондиции.

После двухмесячного перерыва физические нагрузки даются тяжело, если во время самоизоляции ничего не делал. Но это не про борцов. Члены сборной республики четко выполняли все задания, которые высылали тренеры.

Они, конечно, дома тренировались, но дом есть дом. Там турники только, а здесь на свежем воздухе занимаются. Рамиль Сираев, старший тренер сборной Республики Башкортостан по греко-римской борьбе

Пандемия коронавируса по борцам ударила едва ли не больше всех. Отменились все крупнейшие состязания, к которым спортсмены готовились по несколько месяцев. Аслан Толов в числе тех, кто не сумел отправиться на чемпионат России среди ребят до 24 лет. К этому турниру подходил в статусе фаворита. Да и подготовка была соответствующая. В случае победы он мог отправиться на мировое и европейское первенство. Учитывая, что международный опыт у Аслана есть, шансы на победу и там были велики.

Неприятно, конечно, такая подготовка была. Я реально мог выиграть. Но ничего страшного, начали тренироваться. Все нормально, все впереди. Аслан Толов, мастер спорта России по греко-римской борьбе

Особенно не вовремя случилась пауза и для Эрика Шамилова. Борец входил в сборную России по кадетам, но сейчас достиг возраста молодежной категории. Чтобы попасть в национальную молодежную команду, Эрику нужно достойно выступить на Кубке страны. По плану он должен пройти в сентябре. Чтобы подойти к нему в оптимальной форме, нужно больше тренироваться на ковре, признается Эрик. Но во время паузы такой возможности не было.

Я ковер не чувствую, нужно больше на нем тренироваться. Сейчас надо пахать, пахать и пахать. Эрик Шамилов, кандидат в мастера спорта России по греко-римской борьбе

Чтобы вернуть прежние кондиции, спортсменов нагружают по полной. Тренировки проходят каждый день по два раза. Большинство из них силовые. Борцы выполняют упражнения на снарядах. 10 подходов по одной минуте, и так несколько кругов. Также сейчас много беговой работы. Бегают не только кроссы, но и играют в футбол. Ребята воспринимают все правильно, не ленятся. Томаз Дудке ради тренировок ежедневно приезжает из Кушнаренково.

Ради результата, конечно же. Чем больше тренируешься, тем лучше результат. Сейчас нормально уже, мы привыкли. На свежем воздухе хорошо, качаемся. Томаз Дудке, кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе

На этой неделе борцам дадут выходной, чтобы собраться на сборы. В пятницу сборная республики отправится на две недели в Белорецк.

Будем бегать. Базовая подготовка, ковра мало будет. Рамиль Сираев, старший тренер сборной Республики Башкортостан по греко-римской борьбе