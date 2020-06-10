В Башкирии разыскивают пропавшего 31-летнего Руслана Гарипова

Родные и близкие не находят себе места. Они забили тревогу и обратились за помощью к местным волонтерам. К поискам присоединились местные добровольцы поисково-спасательного отряда. Информацию о местонахождении Руслана можно сообщить по телефону 8 (800) 700-54-52 или 02.