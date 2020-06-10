В Уфе неизвестный с ножом напал на супружескую пару

Инцидент произошел на бульваре Славы. В три часа ночи супруги возвращались домой, как вдруг в подъезде на них напал злоумышленник с ножом. 28-летний мужчина получил удар ножом в шею, а его 22-летняя супруга была ранена в локтевой сустав.