В Уфе неизвестный с ножом напал на супружескую пару

Вчера, 9 июня, в Уфе произошло нападение на молодую семейную пару. Подробности произошедшего рассказали корреспонденты издания КП-Уфа.
Инцидент произошел на бульваре Славы. В три часа ночи супруги возвращались домой, как вдруг в подъезде на них напал злоумышленник с ножом. 28-летний мужчина получил удар ножом в шею, а его 22-летняя супруга была ранена в локтевой сустав.
К счастью, серьезных травм избежать удалось. Пострадавшие вызвали скорую помощь.
Оказалось, что между нападавшим и потерпевшими произошел конфликт. С места происшествия оперативники изъяли нож. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.