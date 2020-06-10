В Башкирии пьяный водитель устроил ДТП: погибла женщина

Вчера, 9 июня, в Баймакском районе произошло смертельное ДТП. Водитель отечественной "пятнадцатой" на полном ходу съехал в кювет. После этого легковушка опрокинулась.

Авария произошла на 97 км автодороги Акъяр-Сибай. За рулем "пятнадцатой" находился 56-летний житель Сибая. Оказалось, что в момент ДТП он находился в состоянии алкогольного опьянения.