«Страха не было»: как пропавший в Башкирии ребёнок выживал три дня в лесу

За историей с пропавшим 6-летним Ренелем Ганиевым следила вся Башкирия. После долгих поисков его обнаружили на природе. Общественность поразило то, что три дня немой мальчик скитался по лесу.

Мальчика искали поисковые отряды, полиция, местные жители. Как известно, в Салаватском районе, откуда родом Ренель, обитают опасные хищники. Положение усугублялось и тем, что мальчик – немой. Лишь на третий день мальчика удалось найти. Члены одного из поисковых отрядов услышали детский плач на берегу реки Юрюзань. Плачущим ребёнком оказался Ренель.

Мальчик был весь покусан клещами и комарами. На три дня его поместили в реанимацию. С ним работают врачи и психолог.

Как всё-таки немому, маленькому ребёнку удалось выжить в лесу три дня без воды и еды? В лесу, где есть вероятность встретиться с хищниками, без еды и питья сложно выжить даже взрослому человеку.

Руководитель одного из поисковых отрядов в беседе с «Комсомольской правдой» сказал, что этому есть два объяснения. Во-первых, мальчик вырос в деревне. Такие дети по наблюдениям специалистов крепче телом и духом. Во-вторых, Ренель отстаёт в развитии, а такие люди обычно тоже обладают более сильным духом, нежели здоровые.

Он деревенский, они крепче. По нашему опыту замечаю, что когда пропадают дети из сельской местности, они лучше переносят тяготы, чем городские. Плюс еще у парня отставание в развитии, а такие люди, тоже по моим личным наблюдениям, сильнее духом. Все это и помогло мальчику. Павел Нестеров, руководитель поискового отряда «Поиск детей-Уфа»

Сейчас мальчику стало значительно лучше. Он получает необходимое внимание и уход.