Под Уфой жители поселка едят собак

В Зубово потерялся щенок; его готовы были уже забрать, и вдруг он потерялся. Позже выяснилось, что именно этот щенок по фотографии находится вот в этом месте. Мы сорвались, поехали за этим щенком с участковым. Приехав, нам никто не открыл, но уже обнаружили двух хаски. Мы взяли на себя смелость выкрасть этих собак. В голове была мысль: «Нужно спасать!», о последствиях совсем не думали.

зоозащитница