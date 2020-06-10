Под Уфой жители поселка едят собак

У молодой жительницы Башкирии пропала любимая собака. Поиски четвероногого привели девушку в соседнее СНТ «Локомотив», где проживает семья вьетнамцев. Их соседи подозревают, что в рационе уроженцев Юго-Восточной Азии могут быть собаки.
Корреспонденты издания UTV.ru рассказали детали спорной истории. На участке вьетнамцев было замечено большое количество собак: некоторые взрослые, некоторые совсем ещё щенки. Зоозащитники утверждают, что давно присматривают за семьёй, потому что часто во дворе вьетнамцев можно отыскать пропавших собак. Несколько раз неравнодушные жители Башкирии похищали собак якобы от угрозы быть съеденными.
В культуре азиатских стран действительно раньше было принято есть собак. Но сейчас такой рацион – пережиток прошлого. Почти все вьетнамцы и другие представители Азии воспринимают собак как друзей человека и не употребляют их в пищу. Культура поедания четвероногих животных могла сохраниться лишь в небольших деревнях у взрослого поколения. Доказать, что уфимские вьетнамцы похищают собак и употребляют их в пищу, невозможно.