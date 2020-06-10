В Уфе возле здания Минздрава скончалась женщина

Трагический инцидент произошёл накануне, 9 июня. Возле здания регионального минздрава уфимке стало плохо — её срочно госпитализировали. Женщина умерла посреди улицы.
О произошедшем стало известно из социальных сетей от очевидцев. Они сообщили, что на улице Тукаева из здания ведомства на носилках вынесли женщину. Её увезли на скорой помощи, а вскоре стало известно, что женщина скончалась.
Министерство здравоохарнения поспешило прокомментировать ситуацию. Оказывается, уфимке стало плохо, когда она проходила у здания ведомства. Женщина не являлась посетительницей министерства. Сотрудница минздрава увидела, что прохожей нужна помощь и поспешила вызвать врачей. Санитары скорой помощи констатировали смерть пожилой уфимки.
Фото: Интернет.