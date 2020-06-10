Стоимость отдыха в России может подорожать до 30%

До 30 процентов подорожает отдых на российских курортах, для многих он станет недоступным. Такой прогноз сделали в Ассоциации туроператоров России.

Подорожание связывают с повышением спроса на внутренний туризм. Ограничения на выезд россиян за границу с целью отдыха по-прежнему остаются в силе и, по прогнозам экспертов, сохранятся до осени.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин разрешил выезжать за пределы России с 15 июля, но если только необходимо на учебу, работу или получить медицинскую помощь. В Баштурсоюзе заявили, что уже готовят семейные пакетные туры по республике. Сплавы, покорение горных вершин. На отдых можно будет брать детей. Для них предусмотрены аниматоры.